Üst düzey emniyet yetkilisi açıkladı: 'Trump'a saldırı öncesi bölgede....'

Yayınlanma: 20.07.2024 - 17:32

Güncelleme: 20.07.2024 - 17:32

ABD'nin NBC News televizyonundaki habere göre, üst düzey bir emniyet kaynağı, Crooks'un arabasında bir İHA'nın ve bu hava aracına ait ekipmanların ele geçirildiğini bildirdi.

Crooks'un, kameralı İHA sayesinde miting üzerinden kuş bakışı görüntü elde ederek güvenlik açıklarını tespit etmiş olabileceği ve saldırısını buna göre planlamış olabileceği düşünülüyor.

Gizli Servisin güvenliği sağladığı bölgelerde İHA uçurulması genellikle yasaklanırken söz konusu mitingde bu yasağın uygulanıp uygulanmadığı belirsizliğini koruyor.

Saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken İç Güvenlik Bakanlığı Başmüfettişlik Ofisi, Gizli Servis’in olayı nasıl ele aldığına dair üç soruşturma başlattı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson da Kongre soruşturması başlatma sözü verdi.

NE OLMUŞTU?

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.