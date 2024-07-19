Timur Cihantimur'a cezaevinde saldırı: 'Dudağı patladı, dişi kırıldı...'

Yayınlanma: 19.07.2024 - 21:53

Güncelleme: 19.07.2024 - 21:55

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, yazar Eylem Tok'un oğlu 17 yaşındaki Timur Cihantimur lüks otomobiliyle Oğuz Murat Aci'ya çarparak ölümüne neden olmuştu. Kazanın ardından Tok, oğlunu önce Mısır'a daha sonra ABD'ye kaçırdı. ABD'de yakalanan Tok ve Cihantimur tutuklanmıştı.

Amerika'nın Sesi Türkçe'de yer alan habere göre, Timur Cihantimur Newark'ta sevk edildiği cezaevinde telefon sırası beklerken 3 kişinin saldırısına uğradı.

Saldıran kişilerin, Cihantimur'un kafasına ve yüzüne vurduğu, saldırı neticesinde Cihantimur'un dudağının patladığı ve dişinin kırıldığı öğrenildi.

YER OLMADIĞI GEREKÇESİYLE...

Hastaneye sevk edilen Cihantimur'un yer olmadığı gerekçesiyle cezaevine geri gönderildiği ve cezaevinin karantina bölümüne alındığı belirtildi.