Bahçelievler'de yağışın ardından kum yol yayıldı: 2 otomobil mahsur kaldı

Yayınlanma: 28.08.2024 - 15:49

Güncelleme: 28.08.2024 - 15:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un uyarılarının ardından İstanbul’da yağmur etkili oldu.

Kocasinan Merkez Mahallesi, Tavukçu Sokak'a asfalt çalışması nedeniyle sabah saatlerinde kum bırakıldı. Yoğun yağışın ardından yokuşta bulunan sokaktaki kumlar yağmur suyu ile caddeye yayıldı.

O sırada seyir halindeki 34 FT 2201 ve 34 DTH 096 plakalı iki otomobil kuma girdi. Sürücüler küreklerle araçlarını çıkarmaya çalışsalar da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

İş makinesi ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla yoldaki kum kaldırıldı.

'SUDUR DEDİK AMA ÇAMURMUŞ'

Davut Taşdemir, "Yukarıdan aşağıya yol yapıyorlar, yağmurun seli kumu aşağıya doğru getirdi. Bizde yağmur suyundan toprağı göremedik, sudur dedik ama çamurmuş. Yüksek toprak olduğu için araba patinaj yaptı, gitmedi" dedi.