Bahçelievler'de yolcu minibüsünde kavga: Yumruklar havada uçuştu!
Bahçelievler'de yolcu minibüsünde iki grup arasında kavga çıktı. Minibüsten inen tarafların sokakta yumruk yumruğa kavga ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde, seyir halindeki minibüste, yolculardan birinin küfür ettiği gerekçesiyle tartışma çıktı.
İki grup arasında başlayan tartışma, minibüsün durmasıyla sokağa taştı. Minibüsten inen taraflar yumruk yumruğa birbirine girdi.
Çıkan arbede, vatandaşların araya girmesiyle son buldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Antik kanalizasyon kazısında keşfedildi
- İngilizler, 3 milli oyuncuya hayran kaldı!
- Ailesini uyurken katletti!
- 'Önlem alınmazsa gelecekte su basacak'
- Resmi olmayan sonuçlar belli oldu
- Hadise'nin eski eşine ait kahvecinin iflası istendi!
- 'Derhal harekete geçilmeli'
- 'Söke söke alacağız!'
- 'İmamoğlu’na yarayacak’
- 1 yurttaş hayatını kaybetti