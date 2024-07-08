Bahçelievler'de yolcu minibüsünde kavga: Yumruklar havada uçuştu!

Bahçelievler'de yolcu minibüsünde iki grup arasında kavga çıktı. Minibüsten inen tarafların sokakta yumruk yumruğa kavga ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 08.07.2024 - 09:48
Bahçelievler'de yolcu minibüsünde kavga: Yumruklar havada uçuştu!
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Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde, seyir halindeki minibüste, yolculardan birinin küfür ettiği gerekçesiyle tartışma çıktı.

İki grup arasında başlayan tartışma, minibüsün durmasıyla sokağa taştı. Minibüsten inen taraflar yumruk yumruğa birbirine girdi.

Çıkan arbede, vatandaşların araya girmesiyle son buldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.


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