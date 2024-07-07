Çocukların kavgasında kan döküldü: 14 yaşındaki çocuğun durumu kritik!

Yayınlanma: 07.07.2024 - 17:23

Güncelleme: 07.07.2024 - 17:23

Olay, saat 15.30 sıralarında Yakutiye ilçesindeki Park 25'te meydana geldi. İddiaya göre, Ö.G., henüz belirlenemeyen nedenle kavga ettiği D.Y.'yi sallama olarak tabir edilen bıçakla göğsünden ağır yaraladı.

Yaralı halde kaçan D.Y., bir apartmanın içine girdi.

DURUMU KRİTİK

Çevredekilerin yardımıyla bir sandalyeye oturtulan D.Y. olay yerine gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olaydan sonra kaçan şüpheli Ö.G. ile 3 arkadaşı için arama başlatıldı. Fotoğrafları, ekiplerle paylaşılan şüphelilerin görüldükleri Tren Gar'ı çevresi polis tarafından çevrildi.

YAKALANDILAR

Mahalle arasında yakalanan çocuklar, üst aramasının ardından polis araçlarına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Polis, yaptığı aramada olayda kullanılan sallama bıçağı ele geçirdi.