Bahçeli’nin başlattığı İmralı sürecine ilişkin AKP net durmadı

Yayınlanma: 08.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.03.2025 - 07:48

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrının ardından başlayan İmralı sürecinde son olarak Öcalan’ın PKK’ye yaptığı silah bırakma çağrısının siyasetteki yankıları sürüyor.

AKP kanadı sürece ilişkin net bir tavır sergilemiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’nin çağrısını “tarihi fırsat” olarak nitelese de ne Erdoğan’dan ne AKP cephesinden somut bir açıklama gelmedi.

Bazı AKP’li kaynaklar ise “DEM Parti’nin terörle arasına mesafe koymak için son şansı” olduğunu belirtiyor. Ayrıca AKP’de yeni anayasa hazırlıkları için de kollar sıvanmış durumda. Kurmaylar, ilk dört maddeden taviz yok derken bazı partililer de “vatandaşlık” tanımında değişikliğe gidilmesine yönelik fikir ortaya koyuyor. AKP seçmeninin Erdoğan’ın süreci açıklamasını beklediğini kaydedildi