Bahçeli'nin o sözleri sosyal medyanın gündeminde: 'Bölücü kebapçıların işsizlikte payı var'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, kebapçıların teröre yardım ve yataklık yaptığını iddia ederek, işsizliğin sorumlusu olarak gösterdi. Bahçeli'nin bu sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
Ülke genelindeki gıda artışı fiyatlarını değerlendiren Bahçeli, Yumurta, et, süt, peynir fiyatlarının artışından, vicdani olmayan zamlı ürün satışlarından samimi olarak sızlananlara hak veriyor, bir şey demiyorum. Fırsatçıların peşine gidiliyor. Vatandaşın kesesine göz diken yağmacılardan da hesap soruluyor. Destekliyoruz, sonuna kadar gidilmesini istiyoruz. Fakat vatandaşlarımızın çabasını istismar edip, pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" ifadelerini kullandı.
Bahçeli'nin kebapçıları hedef alan bu cümlesi sosyal medyada büyük tepki topladı.
O tepkilerden bazıları...
Yarın birgün kebapçıdan kebap yedi diye yardım ve yataklıktan almasalar bari bizi :-)— Afmeko (@Dede62_) October 5, 2021
Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardırhttps://t.co/HOxmJmfBO9
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardı."— _Kablel_Vuku_ (@Kablel_vuku_) October 5, 2021
Kebapçılar teröre nasıl yardım etsin ki milletin parası yok kebap mı yiyebiliyor. Ey bahçeli büskevet mi sandın kebabı. ??
Devlet Bahçeli'nin açıklamasında sonra ülkü ocakları Türkiye genelinde kebap yemeyi boyket edeceklerini duyurdu.— Lupin ? (@rod_lupin) October 5, 2021
"Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçılar"ın (her kimse) işsizlikte payı var ama ülkeyi yöneten, ekonomi politikalarını uygulayan iktidarın yok (!)— Gazeteci eskisi (@Mimas2021) October 5, 2021
Bir kebapçılar kalmıştı bölücü demediğiniz, sizin dışınızda herkes hain, terörist, kalleş zaten... https://t.co/m0dFTUyjhh— Av. Kemal YILDIRIM (@devaparti) October 5, 2021
Terörün faturası ile pahalılığı meşrulaştırmak beklenen bir şey de "bölücü kebapçılar" tabiri Türk siyasetine enflasyon ile nasıl girdi onu anlamadım... pic.twitter.com/NGldSJMoAf— Hasan Basri Akdemir (@hbasriakdemir) October 5, 2021
Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçılar dedi. Şaka gibi geliyor kulağa, videoyu açıyorsun, dinliyorsun.— M. Emin GÜNDOĞDU (@lantegmen) October 5, 2021
Bir de Bahçeliden duyuyorsun..
Eskiden okuyup, büyük adam olması beklenenlere yakıştırırlardı vekilliği..
Biz de ise birkaç istisna dışında en sefiller yapıyor bu işi https://t.co/F7xcp0I64y
Biri "mango kurutun" derse öbürü de durur mu:— Gazeteci eskisi (@Mimas2021) October 5, 2021
"Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçılar" tezini ortaya atarak durumu eşitledi.
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