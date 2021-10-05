Bahçeli'nin o sözleri sosyal medyanın gündeminde: 'Bölücü kebapçıların işsizlikte payı var'

05 Ekim 2021 Salı, 12:15

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ülke genelindeki gıda artışı fiyatlarını değerlendiren Bahçeli, Yumurta, et, süt, peynir fiyatlarının artışından, vicdani olmayan zamlı ürün satışlarından samimi olarak sızlananlara hak veriyor, bir şey demiyorum. Fırsatçıların peşine gidiliyor. Vatandaşın kesesine göz diken yağmacılardan da hesap soruluyor. Destekliyoruz, sonuna kadar gidilmesini istiyoruz. Fakat vatandaşlarımızın çabasını istismar edip, pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin kebapçıları hedef alan bu cümlesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

O tepkilerden bazıları...

Yarın birgün kebapçıdan kebap yedi diye yardım ve yataklıktan almasalar bari bizi :-)



Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardırhttps://t.co/HOxmJmfBO9 — Afmeko (@Dede62_) October 5, 2021

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardı."



Kebapçılar teröre nasıl yardım etsin ki milletin parası yok kebap mı yiyebiliyor. Ey bahçeli büskevet mi sandın kebabı. ?? — _Kablel_Vuku_ (@Kablel_vuku_) October 5, 2021

Devlet Bahçeli'nin açıklamasında sonra ülkü ocakları Türkiye genelinde kebap yemeyi boyket edeceklerini duyurdu. — Lupin ? (@rod_lupin) October 5, 2021

"Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçılar"ın (her kimse) işsizlikte payı var ama ülkeyi yöneten, ekonomi politikalarını uygulayan iktidarın yok (!) — Gazeteci eskisi (@Mimas2021) October 5, 2021

Bir kebapçılar kalmıştı bölücü demediğiniz, sizin dışınızda herkes hain, terörist, kalleş zaten... https://t.co/m0dFTUyjhh — Av. Kemal YILDIRIM (@devaparti) October 5, 2021

Terörün faturası ile pahalılığı meşrulaştırmak beklenen bir şey de "bölücü kebapçılar" tabiri Türk siyasetine enflasyon ile nasıl girdi onu anlamadım... pic.twitter.com/NGldSJMoAf — Hasan Basri Akdemir (@hbasriakdemir) October 5, 2021

Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçılar dedi. Şaka gibi geliyor kulağa, videoyu açıyorsun, dinliyorsun.

Bir de Bahçeliden duyuyorsun..

Eskiden okuyup, büyük adam olması beklenenlere yakıştırırlardı vekilliği..

Biz de ise birkaç istisna dışında en sefiller yapıyor bu işi https://t.co/F7xcp0I64y — M. Emin GÜNDOĞDU (@lantegmen) October 5, 2021