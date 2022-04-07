Bahçesini temizlerken el bombası buldu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde H.Ç.’nin bahçesinde temizlik yaparken bulduğu el bombası jandarma ekiplerince imha edildi.

DHA
07 Nisan 2022 Perşembe, 15:48
Bahçesini temizlerken el bombası buldu
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Sakarya'nın Eşme Mahallesi'nde oturan H.Ç., bahçesini temizlerken toprağın içinde açık bir metal kutu içerisinde cisim gördü.

Cismi yakından inceleyen H.Ç. el bombası olduğunu fark edip jandarmaya haber verdi.

Gelen jandarma ekipleri, yapılan incelemenin ardından cismi güvenli bir alana götürüp imha etti.



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