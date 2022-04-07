Bahçesini temizlerken el bombası buldu
Sakarya'nın Geyve ilçesinde H.Ç.’nin bahçesinde temizlik yaparken bulduğu el bombası jandarma ekiplerince imha edildi.
Sakarya'nın Eşme Mahallesi'nde oturan H.Ç., bahçesini temizlerken toprağın içinde açık bir metal kutu içerisinde cisim gördü.
Cismi yakından inceleyen H.Ç. el bombası olduğunu fark edip jandarmaya haber verdi.
Gelen jandarma ekipleri, yapılan incelemenin ardından cismi güvenli bir alana götürüp imha etti.
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