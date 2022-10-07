Bahriye Üçok, katledilişinin 32. yılında unutulmadı

07 Ekim 2022 Cuma, 04:00

6 Ekim 1990’da, evine gönderilen bombalı paket ile yaşamdan koparılan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) kurucusu, Aydılanma savaşçısı, cumhuriyet aydını ve gazetemiz yazarı Bahriye Üçok, katledilişinin 32. yılında gömütü başında anıldı.

Anmaya Üçok’un kızı Kumru Üçok, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 29 Ekim Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Şenal Sarıhan, ADD genel başkan yardımcıları Safa Yenice ve Şengül Can ile ADD, ÇYDD üyeleri ve Üçok’un sevenleri katıldı. Burada konuşan Sarıhan, Üçok’un “Atatürk’ün izinde ne kadar yol aldık diye arkama dönüp baktığımda gördüm ki bir arpa boyu bile yol almamışız” sözlerini anımsatarak “Yeni bir soru işaretiyle karşı karşıyayız; anayasa değişmeli mi, anayasada laiklik ilkesi üzeri çizilerek yok mu sayılmalı? Karşı atak diye ifade edilen atak, ülkeyi biraz daha geriye götürmek üzere yapılan bir adımın adı. Üçok, bizi laikliğe davet ettiği için aramızdan alındı. Vereceğimiz tek yanıt, ‘Biz laik olmaya devam edeceğiz’ olmalı” dedi. ADD Genel Başkan Yardımcısı Yenice, “Aydınlarını, örnek insanlarını unutan uluslar ne yazık ki savrulur” ifadelerini kullandı.

"RUHUNU TAŞIYACAĞIZ"

CHP’li Nazlıaka da “Üçok; laikliğin, demokrasinin, kadın haklarının, eşitliğin simgesiydi. Aydınlık Türkiye’nin, Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusuydu. Bu nedenle aramızdan almaya çalıştılar. Failleri halen bulunamadı, bulunmadı. CHP olarak defalarca araştırma önergesi verdik ama halen bu konuların üstü örtülmeye çalışılıyor. Bu sorunların üzerine gitmeye, aydınlık Türkiye’yi savunmaya, Üçok’un miras bıraktığı mücadele ruhunu taşımaya devam edeceğiz” dedi.

ÜÇOK İÇİN CKM’DE SÖYLEŞİ

Üçok’u anmak için bugün de Ankara Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde konferans düzenlenecek. ADD, 29 Ekim Kadınları Derneği ve Oran Mahallesi Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği tarafından yapılacak etkinlikte ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan ve İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Ayşe Gülsün Bilgehan konuşmacı olacak. Etkinlik saat 16.00’da başlayacak Üçok, Çankaya’daki Abidin Daver Sokak’ta yeni kültür sezonunu açan Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM) düzenlenen söyleşi ile anılacak. İlahiyatçı Cemil Kılıç’ın katılımı ile yapılacak söyleşi yarın saat 15.00’te başlayacak

