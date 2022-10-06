Cumhuriyet kadını Bahriye Üçok’u anıyoruz
Atatürkçü Düşünce Derneği kurucusu ve gazetemiz yazarı Doç. Dr. Bahriye Üçok, katledilişinin 32. yılında, bugün 14.00’te İzmir Karşıyaka Mezarlığı’ndaki gömütü başında anılacak.
6 Ekim 1990’da uğradığı suikast sonucu katledilen Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) kurucusu ve gazetemiz yazarı Doç. Dr. Bahriye Üçok, katledilişinin 32. yılında gömütü başında anılacak. Üçok için bugün 14.00’te İzmir Karşıyaka Mezarlığı’ndaki gömütü başında ADD öncülüğünde anma programı düzenlenecek. Anma öncesi Cumhuriyet’e konuşan ADD Başkanı Dr. Hüsnü Bozkurt, Üçok’u şu sözlerle anlattı:
Doç. Dr. Bahriye Üçok, gerek akademisyen, gerek siyasetçi kimliğiyle din adına ortaya atılan hurafelerle ve sapkınlıklara karşı çalışan, ulusumuzu bu yolda aydınlatmaya gayret eden çok önemli bir Cumhuriyet kadınıydı. Bozkurt, “Üçok’un çalışmalarının toplumun samimi din duygularını istismar ederek siyasi çıkar sağlamayı alışkanlık haline getirmiş Atatürk ve laik Cumhuriyet düşmanları ile öteden beri onları kullanan emperyal güçleri harekete geçirdi” dedi. Üçok, ayrıca yarın saat 16.00’da Ankara Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde yapılacak panelde de anılacak.
Üçok, Kasım 1988’de bir televizyon programında, “İslamda örtünmenin ve oruç tutmanın zorunlu olmadığı” dile getirmişti. Tehditler alan Üçok’un evine, 6 Ekim 1990 günü, “İlmi Araştırmalar Vakfı”nın gönderdiği bir paket ulaştı. Üçok paketi açmaya çalışırken, paketin içine yerleştirilmiş olan bomba düzeneğinin patlaması sonucu yaşamını yitirdi.
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