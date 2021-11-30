Bakan Abdulhamit Gül'den bebeğini şiddete maruz bırakan baba hakkında açıklama
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te Y.G'nin bir aylık bebeğini darbetmesini ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Gül, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunu (Türk-İş) ziyaretinin ardından gazetecilerin sorusu üzerine, Gaziantep'te elim bir hadise yaşandığını dile getirdi.
"Minik bir bebeği hunharca, zalimane şekilde darbeden şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Bu konuda Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı derhal soruşturma başlattı" diyen Gül, kanunlar çerçevesinde çocuğun devlet koruması altına alınması ve mağdurun yanında olunmasına ilişkin tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.
''HEPİMİZİ DERİNDEN YARALIYOR''
Bakan Gül, olayın yargı makamları tarafından takip edildiğini söyleyerek, "Yaşanan olay herkesi derinden yaraladı. Minnacık bir yavruya bu zulmü hangi evrende, hangi dünyasına sığdırdı anlamak gerçekten mümkün değil. Bu tür tablolar insanı derinden üzüyor, hepimizi yürekten yaralıyor. Bu konuda, bu görüntüler insan olarak, bir baba olarak, bir vatandaş olarak bu tür vahşetleri, bu tur şiddetleri, bu tür hadiseleri görmek hepimizi derinden yaralıyor" diye konuştu.
''ŞİDDETLE KINIYORUZ''
Bu tarz olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Gül, "Bu tür hadiseleri ve faillerini şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
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