Bakan açıkladı: Kanal İstanbul’da ana ihale görüşmeleri sürüyor
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesinde ana ihale için de görüşmelerin ve hazırlık çalışmasının devam ettiğini söyledi.
Karaismailoğlu, Türkiye 2023 ve A Para zirvesinde yaptığı konuşmada, "Ana ihale için de görüşmelerimiz, hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Bunun gecikmes... bunun kendi gelirleriyle bu projenin kendini yönetmesi için olağanüstü bir çalışmamız var. Genel bütçeye yük olmadan bu projenin üstesinden gelmek için uğraşıyoruz" dedi.
Kanal İstanbul'un kendi ekosistemini kendi içinde üretecek dünyanın en gözde projelerinden biri olacağını belirten Karaismailoğlu, yüzlerce geminin her gün İstanbul Boğazı'ndan geçmek için sıra beklediğini ve Türkiye'nin bu projeye ihtiyacı olduğunu belirtti.
İstanbul Boğazı'ndan güvenli geçiş sayısının 25,000 olduğunu ancak şu anda 40,000'in üzerinde geminin geçtiğini belirten Karaismailoğlu, "Buradaki gemi trafiğini azaltmak için alternatife olmazsa olmaz ihtiyacımız var" dedi.
Karaismailoğlu projenin çevresel etkilerinin çok fazla olmayacağını, toprak hareketinin ise İstanbul Havalimanın'dan da az olacağını öne sürdü.
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