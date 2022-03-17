Bakan Akar açıkladı: Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları koronavirüse yakalandı

17 Mart 2022 Perşembe, 17:22

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlarının koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Komutanların sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Akar, "Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlarımızın değişik tarihlerde yaptırdıkları Covid testleri pozitif çıkmıştır. Komutanlarımız hastalığı hafif semptomlarla geçirmekte olup görevlerini uzaktan yerine getirmektedirler" ifadelerini kullandı.

