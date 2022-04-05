Bakan Akar'dan Mariupol'deki tahliyelere ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mariupol'deki sivillerin tahliyesine yönelik açıklama yaptı. Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmaların devam ettiğini belirten Akar, "Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mariupol'deki sivillerin tahliyesine yönelik, "Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz" dedi.
Akar, gazetecilerin Ukrayna'daki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalara ilişkin sorularını yanıtladı.
"Mariupol’deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz" açıklaması hatırlatılarak son durumun sorulması üzerine Bakan Akar, şunları kaydetti:
"Ukrayna'ya insani yardımların ulaştırılması, bunun yanı sıra Ukrayna'daki başta Türk vatandaşlarımız olmak üzere diğer ülke vatandaşlarının da emniyetle Türkiye’ye tahliyesini sağlamak maksadıyla Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz."
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