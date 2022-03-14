Hulusi Akar, olağanüstü nitelikli NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olağanüstü gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gidecek.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olağanüstü gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; NATO ülkelerinin savunma bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere çarşamba günü olağanüstü nitelikli toplantı düzenleyecek. NATO Karargahı'ndaki toplantı kapsamında gerçekleştirilecek oturumlara katılacak Bakan Akar'ın ayrıca ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.
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