Bakan Akar'dan Ukraynalı bakanlarla 'tahıl koridoru' görüşmesi: 'Çatışma koşullarından ayrı tutulmalı...'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde tahıl sevkiyatındaki son durum ele alındı. Akar, tahıl sevkiyatı girişiminin çatışma koşullarından ayrı tutulması gerektiğini ifade etti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile tahıl sevkiyatındaki son durum ile ilgili telefonda görüştü.
Bakan Akar, tahıl sevkiyatı girişiminin çatışma koşullarından ayrı tutulması gerektiğini ifade etti.
BUGÜNE KADAR YAKLAŞIK 10 MİLYON TON SEVK EDİLDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından; bugüne kadar yaklaşık 10 milyon ton tahılın ihtiyacı olanlara emniyetle sevk ederek, küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm sorunların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.
Karadeniz koridorunun tahıl nakli için kara yolundan çok daha hızlı ve elverişli olduğu, tamamen insani bir faaliyet olan tahıl sevkiyatı girişiminin çatışma koşullarından ayrı tutulması gerektiği aktarıldı.
Bakan Akar, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda her seviyede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bildirdi.
NE OLMUŞTU?
Türkiye’nin öncülüğünde gerçekleştiren tahıl koridoru anlaşmasında dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya aldığını bildirmişti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kiev'in “İngiliz uzmanların katılımıyla Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamada yer alan sivil gemilere karşı terör eylemi gerçekleştirdiği” belirtilmişti.
Açıklamada, “Terör eylemini göz önünde bulundurarak, Rus tarafı Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmaların uygulanmasına katılımını askıya aldı” ifadeleri kullanılmıştı.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahir Ünal, AKP'deki görevinden istifa etti
- AKP'den Deniz Demir açıklaması
- Aslı Baykal CHP'den istifa etti
- AKP'li Zengin'in sözleri yeniden gündemde
- Ünlü şarkıcının izdihamda öldüğü ortaya çıktı!
- 'Yer yerinden oynar...'
- AKP'den Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt
- Yargıtay'dan emsal 'fazla mesai' kararı!
- 'Yurtdışından ekip geldi' iddiası...
- Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt