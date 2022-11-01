Bakan Akar'dan Ukraynalı bakanlarla 'tahıl koridoru' görüşmesi: 'Çatışma koşullarından ayrı tutulmalı...'

01 Kasım 2022 Salı, 09:16

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile tahıl sevkiyatındaki son durum ile ilgili telefonda görüştü.

Bakan Akar, tahıl sevkiyatı girişiminin çatışma koşullarından ayrı tutulması gerektiğini ifade etti.

BUGÜNE KADAR YAKLAŞIK 10 MİLYON TON SEVK EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından; bugüne kadar yaklaşık 10 milyon ton tahılın ihtiyacı olanlara emniyetle sevk ederek, küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm sorunların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Karadeniz koridorunun tahıl nakli için kara yolundan çok daha hızlı ve elverişli olduğu, tamamen insani bir faaliyet olan tahıl sevkiyatı girişiminin çatışma koşullarından ayrı tutulması gerektiği aktarıldı.

Bakan Akar, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda her seviyede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye’nin öncülüğünde gerçekleştiren tahıl koridoru anlaşmasında dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya aldığını bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kiev'in “İngiliz uzmanların katılımıyla Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamada yer alan sivil gemilere karşı terör eylemi gerçekleştirdiği” belirtilmişti.

Açıklamada, “Terör eylemini göz önünde bulundurarak, Rus tarafı Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmaların uygulanmasına katılımını askıya aldı” ifadeleri kullanılmıştı.