Bakan Ali Yerlikaya açıkladı... 7 ilde organize suç örgütlerine operasyon: Çok sayıda kişi tutuklandı!

Yayınlanma: 27.02.2025 - 09:19

Güncelleme: 27.02.2025 - 09:19

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul'da S.Y. ve B.A.'nın, Diyarbakır'da A.Y.'nin, Antalya'da S.Ö.'nün, İzmir'de A.K.'nin, Balıkesir'de O.K.'nin, Tekirdağ'da C.Ü.'nün, Gaziantep'te F.D.'nin elebaşılığını yaptığı 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 2 hafta içinde düzenlenen operasyonlarda 63 şüphelinin yakalandığını belirtti. Bakan Yerlikaya, şüphelilerden 48'inin tutuklandığını, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.

Operasyonlar sonucu; 9 ruhsatsız tabanca, 392 kilogram toz esrar, uyuşturucu madde ve kullanma aparatları, 28 milyon TL değerinde 5 çek ve senet ile çok sayıda cep telefonu, bellek, doküman ve kesici/delici alet ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, "Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti', '6136 sayılı Kanun'a muhalefet', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Kasten yaralama', 'Göçmen kaçakçılığı', 'Nitelikli yağma', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Silahlı tehdit', 'Hükümlü, tutuklu veya gözaltına alınanın kaçmasına imkan sağlamaya teşebbüs', 'Genel güvenliğin tehlikeye sokulması', 'Rüşvet', 'Mala zarar verme', 'Suç üstlenme' suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Valileri, Cumhuriyet başsavcılıklarını ve jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki biz bu suç şebekelerini şehirlerimizden kazıyıp atmaya kararlıyız. Belleri kırılan organize suç örgütleriyle durmadan duraksamadan mücadeleye devam ediyoruz" dedi.