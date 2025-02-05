İki isim öne çıkıyor: 'Ali Yerlikaya görevden alınıyor' iddiası!

Kongreye sayılı günler kala Ankara kulislerinde AKP’de değişim sinyalleri konuşuluyor. Buna göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın görevden alınacağı gelen kulis bilgileri arasında. Yerlikaya’nın yerine ise 2 isim düşünülüyor.

İki isim öne çıkıyor: 'Ali Yerlikaya görevden alınıyor' iddiası!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2025 - 13:44

AKP'nin kongresine sayılı günler kala AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan değişim sinyalleri gelirken kabine için revizyon Ankara kulislerinde bazı isimler konuşuluyor.

Serbesiyet'ten Hilal Köylü'nün haberine göre, 23 Şubat’taki partisinin büyük kongresinden sonra hem partide hem de kabinede büyük çaplı değişikliğe gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı da kabine dışı bırakacağı bekleniyor. 

AKP kulislerinde Yerlikaya’nın yerine kabineye girecek iki isim üzerinde duruluyor. 

Buna göre, Birisi MGK Genel Sekreterliği görevi sona eren Seyfullah Hacımüftüoğlu diğeri de, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan.


Etiketler: #Ali Yerlikaya #AKP

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