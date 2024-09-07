Bakan Ali Yerlikaya açıkladı... Husumetli 2 ayrı organize suç örgütüne operasyon

Yayınlanma: 07.09.2024 - 08:10

Güncelleme: 07.09.2024 - 09:24

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul'da düzenlenen KUYU operasyonuna ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İstanbul’da faaliyet gösteren birbirleriyle husumetli 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik “KUYU-23” operasyonu düzenlendi.

Operasyonda Organize Suç Örgütü üyesi 29 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, Adalete Teslim Edeceğiz.

27.08.2024 tarihinde İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde birbirleriyle husumetli olan iki organize suç örgütü arasında çıkan silahlı çatışmada 2 şahsın yaralandığı, 30.08.2024 tarihinde Bahçelievler ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda ise örgüt üyesi E.K. isimli şahsın öldürüldüğü ve 1 şahsın yaralandığı, 30.08.2024 tarihinde Bahçelievler ilçesi Devlet Hastanesi önünde husumetli olduğu gruba karşı gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda orada bulunan 1 Polis Memuru, 1 Jandarma Personeli, 1 Özel Güvenlik Görevlisi ve 2 sivil vatandaşımız olmak üzere toplam 5 şahsın yaralandığı eylemlere karıştıkları ve eylem hazırlığında oldukları tespit edilen organize suç örgütü üyelerine karşı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmaları sonucu İstanbul genelinde faaliyet gösteren 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik "KUYU-23" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, 2 adet Ak-47 uzun namlulu silah, 9 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet eylemde kullanılan otomobil, 1 adet çalıntı otomobil, 4 adet kar maskesi, 2 adet çelik yelek ve Çok sayıda fişek ele geçirildi.