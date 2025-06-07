Bakan Ali Yerlikaya bayramın ikinci gününde acı tabloyu açıkladı: 7 yurttaş hayatını kaybetti!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kurban Bayramı'nın ilk gününde meydana gelen kazalarda 7 yurttaşın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın söz konusu açıklaması şöyle:

"Kurban Bayramı’nın 1. günü (Cuma) 692 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 7 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.128 vatandaşımız ise yaralandı.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Kurban Bayramı’nda Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.



Kurban Bayramı’nın 1. gününde Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre;



2 milyon 232 bin 715 araç otoyolları kullandı.



Bayramın 1. gününde trafik ekiplerimizce de;



Bu araçlardan 12 bin 407’sine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran %0,56"





