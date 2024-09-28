Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! 81 ilde silah kaçakçılığı operasyonu
Türkiye genelinde düzenlenen "MERCEK-26" operasyonları kapsamında 2.310 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve uzun namlulu tüfekler ele geçirilirken, ilk 5 şehirde en fazla silah İstanbul, Antalya ve Adana'da bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen Mercek operasyonlarının ayrıntılarını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik "Mercek-26" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu: Bin 271 ruhsatsız tabanca, 534 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 43 uzun namlulu tüfek, 663 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam: 2 bin 511 silah ele geçirildi. 2 bin 310 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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