Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! 81 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

Yayınlanma: 28.09.2024 - 08:18

Güncelleme: 28.09.2024 - 08:18

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen Mercek operasyonlarının ayrıntılarını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik "Mercek-26" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu: Bin 271 ruhsatsız tabanca, 534 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 43 uzun namlulu tüfek, 663 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam: 2 bin 511 silah ele geçirildi. 2 bin 310 şüpheli hakkında işlem yapıldı.