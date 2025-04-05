Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... Bayram tatilinin 7. gününde acı tablo: 62 can kaybı!

Yayınlanma: 05.04.2025 - 11:56

Güncelleme: 05.04.2025 - 11:56

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatilinin 7'nci gününde 580 trafik kazası meydana geldiğini belirtti.

Bu kazalarda 5 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 855 kişinin yaralandığını aktaran Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 7 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) maalesef 62 vatandaşımız hayatını kaybetti. 7.388 vatandaşımız ise yaralandı" ifadelerini kullandı.