Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... Bayram tatilinin 7. gününde acı tablo: 62 can kaybı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 7 günde 62 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 388 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... Bayram tatilinin 7. gününde acı tablo: 62 can kaybı!
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AA
Yayınlanma: 05.04.2025 - 11:56

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatilinin 7'nci gününde 580 trafik kazası meydana geldiğini belirtti.

Bu kazalarda 5 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 855 kişinin yaralandığını aktaran Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 7 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) maalesef 62 vatandaşımız hayatını kaybetti. 7.388 vatandaşımız ise yaralandı" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Ali Yerlikaya #kaza #Bayram tatili

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