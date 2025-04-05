Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... Bayram tatilinin 7. gününde acı tablo: 62 can kaybı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 7 günde 62 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 388 kişinin yaralandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatilinin 7'nci gününde 580 trafik kazası meydana geldiğini belirtti.
Bu kazalarda 5 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 855 kişinin yaralandığını aktaran Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 7 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) maalesef 62 vatandaşımız hayatını kaybetti. 7.388 vatandaşımız ise yaralandı" ifadelerini kullandı.
Ramazan Bayramı tatilinin 7. günü (Cuma) 580 trafik kazası meydana geldi. Maalesef— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 5, 2025
?? 5 vatandaşımız hayatını kaybetti,
?? 855 vatandaşımız ise yaralandı.
Bayram tatilinin ilk 7 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) maalesef
?? 62… pic.twitter.com/6XqpAZV4I6
Etiketler: #Ali Yerlikaya #kaza #Bayram tatili
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