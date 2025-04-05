Aksaray'da feci kaza... 12 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Sağanak yağış sebebiyle görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte, kayganlaşan yolda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 10 kişi yaralandı.

Aksaray'da feci kaza... 12 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.04.2025 - 08:11

Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy mevkiinde dün akşam saatlerinde zincirleme kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; kentte başlayan şiddetli dolu ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi düşüp, yol kayganlaşırken, 12 araç zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, bir süre trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #araç #sağanak #yaralı #zincirleme kaza

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