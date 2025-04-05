Aksaray'da feci kaza... 12 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Yayınlanma: 05.04.2025 - 08:11

Güncelleme: 05.04.2025 - 08:25

Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy mevkiinde dün akşam saatlerinde zincirleme kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; kentte başlayan şiddetli dolu ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi düşüp, yol kayganlaşırken, 12 araç zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, bir süre trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.