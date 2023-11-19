Bakan Alparslan Bayraktar: Nükleer santrallara ihtiyaç var

Yayınlanma: 19.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.11.2023 - 03:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 20 yılda 65-70 personelin istifa edip ya emekli olduğunu ya da özel sektörde çalışmaya başladığını söyledi.

ÇALIŞMA YASAĞI VAR

Yılmaz, EPDK’den ayrılan kurum üyelerinin iki yıl çalışma yasağı bulunduğunu belirterek “Bunun karşılığında da devlet 2 yıl çalışma yasağı süresince maaşını ödemekte” ifadelerini kullandı.



Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu santralı ile ilgili alım garantisi olduğu eleştirilerine, “Zaten güneşle (santraller) ilgili de bir alım garantisi var, rüzgârla ilgili de bir alım garantisi var” dedi. Bayraktar, Akkuyu için ortalama 12.35 cent alım garantisi olduğunu söyledi. Üretilen elektriği 15 yıl boyunca 12.35 centten alacaklarını belirten Bayraktar, 3. ve 4. reaktörde alım miktarı garantisinin yüzde 30’la sınırlı olduğunu, geri kalanın piyasada satılacağını bildirdi. Bunun üzerine CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Ben hesapladım 27 milyar dolar yapıyor” diye konuştu.



‘AKKUYU’YLA SINIRLI DEĞİL’



Bakan Bayraktar ise şunları söyledi: “Türkiye mutlaka baz yükte nükleer santrala ihtiyaç duyuyor ve bunu da sadece Akkuyu’yla sınırlı tutmuyoruz çünkü bizim uzun dönemli projeksiyonlarımızda 20 bin megavatın üzerinde nükleer santrale, nükleer güce ihtiyacımız olduğu gözüküyor. Yani mutlaka bizim Sinop’a, mutlaka bizim Trakya’daki santrala, bunlara ilaveten de son dönemde dünyada gelişen küçük modüler reaktörlerle alakalı 5 bin megavatlık bir güce ihtiyacımız var.”



BOTAŞ’IN ZARARI



Bayraktar, BOTAŞ’ın zararı konusunda da, “270 milyar TL’lik devletin desteği var” yanıtını verdi. CHP’li Yavuzyılmaz, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na işçi alımında kuraya girenlerin arasında bir de Afgan vatandaşı olduğunu söyledi. Bakan Bayraktar, “Türk vatandaşı olmuş, pasaportunu almış kişinin orada o kuraya girmesi ve kuradan çıkması ve madende çalışmasında hiçbir beis yoktur” ifadelerine yer verdi.

