Bakan Alparslan Bayraktar: Nükleer santrallara ihtiyaç var
İktidar, Akkuyu dışında başka yerlere de nükleer santrallar yapmaya hazırlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin uzun dönemli projeksiyonlarında 20 bin megavatın üzerinde nükleer santrala ihtiyacı olduğunu söyledi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 20 yılda 65-70 personelin istifa edip ya emekli olduğunu ya da özel sektörde çalışmaya başladığını söyledi.
ÇALIŞMA YASAĞI VAR
Yılmaz, EPDK’den ayrılan kurum
üyelerinin iki yıl çalışma yasağı
bulunduğunu belirterek “Bunun
karşılığında da devlet 2 yıl çalışma
yasağı süresince maaşını ödemekte”
ifadelerini kullandı.
Milletvekillerinin sorularını
yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu
santralı ile ilgili alım garantisi
olduğu eleştirilerine, “Zaten
güneşle (santraller) ilgili de bir alım
garantisi var, rüzgârla ilgili de bir
alım garantisi var” dedi. Bayraktar,
Akkuyu için ortalama 12.35 cent alım
garantisi olduğunu söyledi. Üretilen
elektriği 15 yıl boyunca 12.35 centten
alacaklarını belirten Bayraktar,
3. ve 4. reaktörde alım miktarı
garantisinin yüzde 30’la sınırlı
olduğunu, geri kalanın piyasada
satılacağını bildirdi. Bunun üzerine
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz
Yavuzyılmaz, “Ben hesapladım 27
milyar dolar yapıyor” diye konuştu.
‘AKKUYU’YLA SINIRLI DEĞİL’
Bakan Bayraktar ise şunları
söyledi: “Türkiye mutlaka baz yükte
nükleer santrala ihtiyaç duyuyor ve
bunu da sadece Akkuyu’yla sınırlı
tutmuyoruz çünkü bizim uzun
dönemli projeksiyonlarımızda 20
bin megavatın üzerinde nükleer
santrale, nükleer güce ihtiyacımız
olduğu gözüküyor. Yani mutlaka
bizim Sinop’a, mutlaka bizim
Trakya’daki santrala, bunlara
ilaveten de son dönemde dünyada
gelişen küçük modüler reaktörlerle
alakalı 5 bin megavatlık bir güce
ihtiyacımız var.”
BOTAŞ’IN ZARARI
Bayraktar, BOTAŞ’ın zararı
konusunda da, “270 milyar TL’lik
devletin desteği var” yanıtını
verdi. CHP’li Yavuzyılmaz, Türkiye
Taşkömürü Kurumu’na işçi alımında
kuraya girenlerin arasında bir de
Afgan vatandaşı olduğunu söyledi.
Bakan Bayraktar, “Türk vatandaşı
olmuş, pasaportunu almış kişinin
orada o kuraya girmesi ve kuradan
çıkması ve madende çalışmasında
hiçbir beis yoktur” ifadelerine yer
verdi.
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