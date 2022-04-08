Bekir Bozdağ: Türkiye’de FETÖ’nün belini, 2014 HSK seçimleri kırmıştır

08 Nisan 2022 Cuma, 09:19

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıda Birlik Derneği’nin düzenlediği iftar programına katıldı.

Bozdağ, savaşın çirkinliğini ve kötülüğünü bir kez daha Türkiye’nin yanı başında tecrübe ettiklerini söyleyerek, savaşın daha fazla uzamadan bir an önce son bulmasını ve barışın hakim olmasını beklediklerini söyledi.

"2014 HSK SEÇİMLERİNİ KAYBETSEYDİK NELER YAŞANIRDI?"

FETÖ’yle 15 Temmuz öncesi en cesur mücadeleyi yargının verdiğini söyleyen Bozdağ, “Bu mücadeleyi, Yargıda Birlik Derneği’nin mensupları verdi. ‘Türkiye’de FETÖ’nün belini kıran ilk adım nedir?’ diye sorarsanız şahsi görüşüm; 12 Ekim 2014’deki HSK seçimini Yargıda Birlik’in çıkardığı adayların kazanmış olmasıdır. 12 Ekim bu açıdan Türk milletinin ve devletinin bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü demokrasimizin mevcudiyeti ve geleceği bakımından tarihi bir dönüm noktasıdır. Acaba o gün seçim kaybedilmiş olsaydı, Türkiye’de neler olur, neler yaşanırdı?” diye konuştu.

"15 TEMMUZ’DA ARKADAŞLARIMIZ SABAHA KADAR NÖBET TUTTU"

Bakan Bozdağ, yargının bağımsız ve tarafsız olduğu vurgusunda bulunarak, şunları kaydetti: