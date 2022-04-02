Bekir Bozdağ, cezaevindeki hak ihlalleri iddialarının 'neredeyse yüzde 100'ünün asılsız çıktığını' savundu

02 Nisan 2022 Cumartesi, 23:45

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iftar programında infaz koruma memurlarıyla bir araya geldi.

İftar öncesinde bir konuşma yapan Bozdağ, cezaevlerindeki hak ihlalleri hakkındaki açıklamaları hedef alarak buradaki hak ihlalleri hakkındaki iddiaların “neredeyse yüzde 100'ü asılsız çıktığını savundu.

"YALAN HABERLERİ YAYANLAR YÜZÜ KIZARIP BİR DEFA DAHİ ÖZÜR DİLEMEDİLER"



Konu hakkındaki haberleri ‘iftira’ diyerek hedef alan Bozda, şöyle konuştu:

Cezaevlerinde görev yapan infaz koruma memurlarımızın, yönetimlerinin karalanmasına, kirletilmesine, yıpratılmasına bugüne kadar izin vermedik. Adalet Bakanı olarak bundan sonra da bu iftiraların hiçbirine pabuç bırakmayacağız. İşin aslı var mı yok mu araştıracağız. Bugüne kadar da hep araştırdık. Ne kadar kamuoyunda haber çıkıyorsa o haberlerin hepsini takip eden bir ekip kurduk Adalet Bakanlığında. Anında inceliyor ve bu haberlerle ilgili ne kadar doğru ne kadar eğri bunları şeffaf bir şekilde Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzün sitesinde yayınlıyoruz ve kamuoyuna ilan ediyoruz. Şu ana kadar yapılan incelemelerde ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu tamamen ortaya çıkmış durumda. Neredeyse yüzde 100'ü asılsız çıktı. Bu iftiraları atanlar, bu yalan haberleri yayanlar yüzü kızarıp bir defa dahi özür dilemediler.

"TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI ALANDA SUÇLANMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"



“Cezaevlerinde işkence ve kötü muameleye hükümet olarak bugüne kadar hiç göz yummadıklarını ve bundan sonra da yummayacaklarını” iddia eden Bozdağ, “Bir hadise varsa hem idari hem de adli yönden üzerine gittik ancak iftiralarla herhangi bir cezaevi personelinin karalanmasına, Türk infaz sisteminin itibarsızlaştırılmasına, Türkiye'nin uluslararası alanda suçlanmasına asla izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Türk infaz sistemiyle ilgili zaman zaman uluslararası kuruluşlardan rapor hazırlamaya gelenler olduğunu ve bu raportörlerin kendilerine bildirdikleri her somut konunun üzerine gittiklerini ifade eden Bozdağ, "Terör örgütlerinin ağzıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve infaz koruma memurlarımızı, infaz sistemimizi suçlayanlara prim vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Doğru olan her şeyin üzerine gittik bundan sonra da gideriz. Ama şu ana kadar doğru bir bilgi, doğrulanmış bir işkence ve kötü muamele iddiasına ulaşamadık" diye konuştu.