Bakan Bilgin 'emeklilere sürprizimiz var' diyerek duyurdu: '1 Mayıs'ta açıklayacağım'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" dedi. Bakan Bilgin, emekli bayram ikramiyesinin 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacağını söyledi.
Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, iktidara yakınlığıyla bilinen A Haber'e emekli maaşları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Bilgin, "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak" ifadelerini kullandı.
Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları şöyle:
"Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak. Bin 100 liralık ikramiyeyi biz 400 lira artırmış olsaydık bunun tek seferde maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı. Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak."
En düşük emekli maaşı, Ocak 2022'de yapılan düzenleme ile bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltilmişti.
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