Bakan Bilgin: Madencilere yönelik kanun teklifi Meclis'e gönderilecek

19 Ekim 2022 Çarşamba, 17:23

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de AKP Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Amasra'daki maden faciasında 41 maden işçinin ihmaller sonucu hayatını kaybetmişti. Bilgin, kazada hayatını kaybeden madencilerin yakınlarına verilecek haklarla ilgili, "Biz kanun teklifini hazırladık. Meclis'te o. Onlar yapılacak" dedi.

Bilgin, söz konusu kanun teklifinin sadece Bartın için mi geçerli olacağıyla ilgili soruya da "Hayır. Bütün madenler için geçerli. 2003'ten sonrasını kapsayacak. Ayrıca teklif tüm maden kazalarında hayatını kaybedenleri kapsayacak. Meclis'ten çıkınca görürsünüz. Meclis karar verecek maaşa. Benim Meclis adına konuşmam doğru değil. Zaten şu anda gündemde" diye konuştu.

VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez dün TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, Bartın maden faciasında hayatını kaybeden 41 maden işçisinin ailelerine, “kişi başı 1,5 milyon lira tazminat” ödeneceği sözü verdi. Ancak Soma ve Ermenek maden faciasında mağdur olan ailelerin birçoğuna söz verilen bu tazminatları yıllardır alamadığı ortaya çıktı.

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybeden 301 madenci ailelerinin avukatlarından Berrin Demir, ailelerin bir kısmının tazminatlarının “8 yıl aradan sonra Kurban Bayramı’nda ödendiğini” söyledi. Karaman Ermenek'te 28 Ekim 2014'de 18 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasında eşi Osman Çoksöyler'i kaybeden Şadiye Çoksöyler de, kendilerine tazminatın yüzde 5'lik dilimini verdiklerini ifade etti.