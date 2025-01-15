Bakan Bolat duyurdu: 8.500 ihracatçıya yeşil pasaport verilecek!

Yayınlanma: 15.01.2025 - 18:06

Güncelleme: 15.01.2025 - 18:06

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleşen toplantıda, ihracatçılara büyük müjde verdi. 77 maddelik "İhracatta 2025 Yılı Eylem Planı" kapsamında 8.500 yeni ihracatçıya yeşil pasaport tahsis edileceğini açıkladı.

YEŞİL PASAPORTLA VİZE SORUNUNA ÇÖZÜM

İhracatçıların yurtdışına çıkarken yaşadığı vize sorunlarına dikkat çeken Bakan Bolat, şunları söyledi:

"Bu yıl 8.500 yeni ihracatçımıza yeşil pasaport vereceğiz. Ayrıca bilgilendirme faaliyetlerimize 30 bin kişinin katılmasını hedefliyoruz. Yurt dışındaki ticaret ataşelerimizle bu çalışmaları eksiksiz şekilde sürdüreceğiz. Teknoloji ve yeni pazar odaklı faiz ve kar payı desteğiyle ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

SCHENGEN VİZESİ REDDEDİLENLERİN SAYISI ARTIYOR

2024 yılında Türkiye'den yapılan 1 milyon 55 bin Schengen vizesi başvurusundan 170 bin kadarı reddedilmişti. Bu başvurular için harcanan toplam maliyetin 13 milyon Euro olduğu belirtildi. Yeni yeşil pasaport uygulaması, ihracatçıların bu sorunlarla karşılaşmadan uluslararası pazarlara daha kolay erişim sağlamasına imkan tanıyacak.

YENİ EYLEM PLANI İLE İHRACATTA HEDEF BÜYÜYOR

Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların dünya genelinde daha etkin olmalarını sağlamak için "İhracatta 2025 Yılı Eylem Planı"nı hayata geçiriyor. Bu kapsamda, vize engellerinin kaldırılmasının yanı sıra yeni teknolojiler ve pazar odaklı stratejilerle ihracatçılara kapsamlı destekler sunulacak.