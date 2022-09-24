Bakan Bozdağ CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştireyim derken...

24 Eylül 2022 Cumartesi, 15:50

Yozgat Şefaatli'deki Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen AKP Şefaatli İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, muhalefete yönelik eleştirilerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye yapacağı ziyareti hedef alan Bozdağ, "Belli ki bir AB'ye, ABD'ye de yaslanma ihtiyacını duyuyor. Siz değil AB'ye, ABD'ye, bir dünyaya yaslanın, Türk milletine yaslanmadıkça kazanacağınız hiçbir seçim yoktur, olamaz" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bozdağ'ın bu eleştirileri, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hiçbir resmi sıfatının bulunmadığı 2002 yılı ortalarında ABD'ye yaptığı ziyareti akıllara getirdi.

2002 SEÇİMLERİ ÖNCESİNE DİKKAT

Erdoğan, 2002 seçimlerinden önce ABD'ye gitmişti. George W. Bush döneminde Pentagon'a bağlı Savunma Politikaları Kurulu'nun başında olan Richard Perle, Erdoğan'ın bu ziyaretini 2004 yılında American Enterprise Institute (AEI) tarafından düzenlenen bir etkinlikte açıklamıştı.

Söz konusu toplantıda Erdoğan, 'başbakan' sıfatıyla bulunuyordu. Perle, Erdoğan'la Cüneyt Zapsu aracılığıyla tanıştığını aktarmış ve görüşmenin iki buçuk saatten fazla sürdüğünü ifade etmişti.

Erdoğan'ın Abdullah Gül ile katıldığı etkinlikte Perle, şöyle konuşmuştu:

“Başbakan'la bundan bir buçuk yıl önce (2002 ortalarına denk geliyor) tanıştım. Dostum Cüneyt (Cüneyt Zapsu) telefon etti ve bana belki de başbakan olacak kişiyle tanışmak isteyip istemediğimi sordu. Ben de, 'Tabii isterim' dedim."

KİMLE GÖRÜŞTÜĞÜ NETLEŞMEDİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunda Tayyip Erdoğan'ın AKP'yi kurmadan önce ABD'ye gidip FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'den icazet aldığını öne sürmüştü.

AKP'nin kurucuları arasında yer alan ve sonrasında CHP Konya Milletvekili olarak Parlamento'ya giren Abdüllatif Şener ise bu ziyarete ilişkin şunları söylemişti:

"Sayın Erdoğan, AK Parti kurulduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiştir. Kuruluş safhasında gitmiştir; ama bu gidişi sırasında veya ABD'de bulunduğu sırada kimlerle görüşmüştür bu bilgiye sahip değilim. Çünkü bu programda yanında başta Abdullah Gül olmak üzere, Turhan Çömez olmak üzere bazı isimler vardı. Bu isimler de öyle bir ziyaretle ilgili bilgi vermedi. Ben de merak edip sormadım."

9-13 EKİM'DE ABD'YE GİDİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9-13 Ekim'de ABD'nin başkenti Washington'a gitmesi planlanıyor.

Bazı parti yöneticilerinin eşlik edeceği Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkent Washington'daki temasları kapsamında iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşları ve basın yayın organları temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.