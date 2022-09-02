'Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi' Adalet Bakanı Bozdağ tarafından onaylandı

Adalet Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından onaylanmıştır" denildi.

DHA
02 Eylül 2022 Cuma, 15:21
'Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi' Adalet Bakanı Bozdağ tarafından onaylandı
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni onayladı. 

Adalet Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından onaylanmıştır. Yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilen yeni tarife avukatlarımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.


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