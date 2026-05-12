Bakan Çiftçi’den “çakar”lı araç yanıtı: ‘Önemli kısmının kaçak kullanım olduğunu değerlendiriyoruz’

İktidar destekçisi gazeteci Emin Pazarcı’nın avukat kızının çakarlı lüks araç görüntüleri sonrası “çakarlı araçlar” tartışması yeniden gündem oldu.

AKP’li Şamil Tayyar, çakarlı araçları ve koruma kararlarını İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye sorduğunu belirtti. Tayyar’ın aktardığına göre; Bakan Çiftçi, ‘Yakın’, ‘özel’ ve ‘çağrılı’ olmak üzere toplam 6 bin 800 civarında koruma kararı olduğunu söyledi.

Çiftçi ayrıca, son tartışmaların ardından koruma kararlarıyla ilgili ekip topladığını, rakamları masaya yatırdıklarını yeni bir düzenleme yapacaklarını söyledi. Tayyar’ın aktardığına göre Çiftçi, “Bu kararları şimdi tek tek gözden geçireceğiz, zamanla tehditin ortadan kalktığını düşündüğümüz isimlerle ilgili koruma kararlarını iptal etmeyi düşünüyoruz” dedi.

Çakarlı araçlar mevzusuna ilişkin ise, “Koruma kararı çakar izni anlamına gelmiyor, trafikteki çakarların önemli kısmının kaçak kullanım olduğunu değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Tayyar, Çiftçi’nin kaçak kullanımı tespit için belirli aralıklarla Türkiye’nin her yerinde çakarlı araçları trafikte durdurarak tespit yapmayı planladıklarını, çakar kullanan üst düzey kamu görevlilerinin de valilikler aracılığıyla uyarılacağını aktardı.