Bakan Çiftçi tarih verdi: Tüm sokak köpekleri barınaklara alınacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği (GÜSODER) heyetiyle bir araya geldi. Sokak hayvanlarına ilişkin yürütülen çalışmalara değinen Çiftçi, toplama oranının kısa süre içinde yüzde 100’e ulaşacağını belirtti.

Yıl sonuna kadar tüm sokak köpeklerinin barınaklara alınacağını ifade eden Çiftçi, “Yılbaşına kadar sokak köpeklerinin tamamını barınaklara toplatacağım” dedi.

Bu konuda kararlı olduklarını vurgulayan Çiftçi, uygulamadan geri adım atılmayacağını söyledi.