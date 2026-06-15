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Bakan Çiftçi tarih verdi: Tüm sokak köpekleri barınaklara alınacak

Bakan Çiftçi tarih verdi: Tüm sokak köpekleri barınaklara alınacak

15.06.2026 16:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bakan Çiftçi tarih verdi: Tüm sokak köpekleri barınaklara alınacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yıl sonuna kadar tüm sokak köpeklerinin toplanarak barınaklara yerleştirileceğini açıkladı. Çiftçi, bu konuda taviz verilmeyeceğini vurguladı.
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği (GÜSODER) heyetiyle bir araya geldi. Sokak hayvanlarına ilişkin yürütülen çalışmalara değinen Çiftçi, toplama oranının kısa süre içinde yüzde 100’e ulaşacağını belirtti.

Yıl sonuna kadar tüm sokak köpeklerinin barınaklara alınacağını ifade eden Çiftçi, “Yılbaşına kadar sokak köpeklerinin tamamını barınaklara toplatacağım” dedi.

Bu konuda kararlı olduklarını vurgulayan Çiftçi, uygulamadan geri adım atılmayacağını söyledi.

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