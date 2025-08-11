Bakan depremin ardından ‘kesinti yok’ demişti… İktidarın küçük ortağından GSM operatörlerine sert tepki!

Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Balıkesir'de meydana gelen depremde iletişim sorunları yaşandığını belirterek GSM operatörlerine tepki gösterdi. Destici, "Belki de dünyanın en pahalı hattını satıp küçük sayılabilecek bir depremde dahi çekmiyorsanız büyük bir deprem ya da afet olduğunda dükkanı mı kapatacaksınız?" dedi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Destici, operatör şirketlerine eleştiride bulundu. Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Belki de dünyanın en pahalı hattını satıp küçük sayılabilecek bir deprem de dahi çekmiyorsanız büyük bir deprem ya da afet olduğunda dükkanı mı kapatacaksınız? Enerji dağıtım şirketleri yatırım yapmaz yangına sebep olur, GSM şirketleri yatırım yapmaz en küçük sarsıntıda, hatta rüzgarda telefon çekmez, elektrikler gider. Lütfen birisi de çıksın bize, milletimize bunun sebeplerini bir açıklasın."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya paylaşımında Balıkesir’de meydana gelen depremin ardından haberleşme noktasında bir kesintinin olmadığını belirterek, "Yine haberleşme noktasında bir kesinti söz konusu olmayıp ihtiyaten mobil baz istasyonları bölgeye yönlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın haberleşmede Whatsapp, Telegram, Bip gibi uygulamaları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Rabbim muhafaza etsin. Tekrar geçmiş olsun" ifadelerini kullanmıştı.