Bakan Dönmez açıkladı: 11 ilde 194 bin 97 abonenin elektriği kesilmiş

18 Eylül 2021 Cumartesi, 11:25

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun elektrik kesintileriyle ilgili soru önergesini yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez; 11 ilde, elektrik abonelerinin sayısını ve elektriği geçici olarak kesilen abonelerin oranlarını paylaştı.

Bakan Dönmez’in açıkladığı oranlara göre; 11 ilde üretilen elektrik faturası sözleşmesine göre, yükümlülüğünü yerine getirmeyen 194 bin 97 abonenin elektriği geçici olarak kesildi.

Bakan Dönmez’in, CHP’li Tanrıkulu’nun önergesine verdiği yanıtta; 2020 yılı sonu itibarıyla illere göre abone sayısı ve elektriği geçici olarak kesilen abone oranı şöyle:

“Van’da üretilen fatura sayısı 2 milyon 987 bin 460. Üretilen fatura sözleşmesine göre yükümlüğünü yerine getirmeyen abone oranı yüzde 2,15. Yani 64 bin 231 abone.

Bingöl’de üretilen fatura sayısı 868 bin 665. Üretilen fatura sözleşmesine göre yükümlüğünü yerine getirmeyen abone oranı yüzde 1,49. Yani 12 bin 944 abone.

Şırnak’ta üretilen fatura sayısı 1 milyon 75 bin 930. Üretilen fatura sözleşmesine göre yükümlüğünü yerine getirmeyen abone oranı yüzde 1,55. Yani 16 bin 677 abone.

Erzincan’da üretilen fatura sayısı 2 milyon 901 bin 33. Üretilen fatura sözleşmesine göre yükümlülüğünü yerine getirmeyen abone oranı yüzde 0,31. Yani 8 bin 994 abone.

Kars’ta üretilen fatura sayısı 855 bin 628. Üretilen fatura sayısına göre yükümlülüğünü yerine getirmeyen abone oranı 1,36. Yani 11 bin 637 abone.

Erzurum’da üretilen fatura sayısı 2 milyon 514 bin 509. Üretilen fatura sayısına göre yükümlülüğünü yerine getirmeyen abone oranı yüzde 1,03. Yani 25 bin 900 abone.

Hakkari’de üretilen fatura sayısı 627 bin 149. Üretilen fatura sayısına göre yükümlülüğünü yerine getirmeyen abone oranı yüzde 1,83. Yani 11 bin 477 abone.

Muş’ta üretilen fatura sayısı 1 milyon 17 bin 638. Üretilen fatura sayısına göre yükümlülüğünü yerine getirmeyen abone oranı yüzde 2,55. Yani 25 bin 950 abone.

Bitlis’te üretilen fatura sayısı 923 bin 904. Üretilen fatura sayısına göre yükümlülüğünü yerine getirmeyen abone oranı 2,57. Yani 23 bin 745 abone.

Ardahan’da üretilen fatura sayısı 334 bin 169. Üretilen fatura sayısına göre yükümlülüğünü yerine getirmeyen abone oranı yüzde 1. Yani 3 bin 342 abone.

Iğdır’da üretilen fatura sayısı 599 bin 601. Üretilen fatura sayısına göre yükümlülüğünü yerine getirmeyen abone oranı yüzde 0,98. Yani 5 bin 877 abone.”

Dönmez, yanıtında; “Mevzuat kapsamında, yükümlülüklerini yerine getiren bütün abonelere tekrar elektrik arzı sağlanmıştır” bilgisini verdi.