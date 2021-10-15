Bakan duyurdu: Artık e-Devlet'ten yapılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım başvurularının bugünden itibaren e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacağını açıkladı.
Sosyal yardım başvurularının artık e-Devlet’ten alınacağını aktaran Bakan Yanık, “Bugün itibarıyla dijitalleşen Türkiye vizyonuna uygun olarak sosyal yardım başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden almaya başlıyoruz" dedi.
Bakan Yanık şöyle devam etti:
"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız artık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gitmeden, farklı kurumlardan belge toplamadan e-Devlet Kapısı aracılığıyla sosyal yardım başvurusu yapabilecek ve ihtiyaç duyduğu desteğe daha kolay ulaşmış olacak"
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