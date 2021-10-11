E-Devlet'te ad soyad değişikliği nasıl yapılır?

11 Ekim 2021 Pazartesi, 13:49

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü e-hizmetlerine bir yenisini ekleyerek “İl/İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması” hizmetini E-Devlet Kapısına taşıdı.

Buna göre İl/İlçe İdare Kurulu kararı ile ad veya soyadı düzeltilmesine ilişkin başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek.

Mahkemenin aldığı kararla genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç olarak karşılanan isimlerde mahkeme kararı şartı aranmaksızın il veya ilçe idari kurulu tarafından değiştirilebilecek.

Bu gelişmenin ardından ad ve soyad değişikliği başvurusu hakkında bilgi almak isteyenler, isim soy isim değişikliği için gerekli evrakları ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı.

Peki, ad ve soyad değişikliği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Ad ve soyad değişikliği başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? İşte, e-Devlet isim soy isim değişikliği başvuru ekranı...

E-DEVLET AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

T.C. Kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yapın.

Kurumlar sekmesinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığını seçin.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığı altında e-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetler listesini göreceksiniz. Bu listeden "İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" seçeneğine tıklayın.

Burada ilgili başvuruyu tamamlamanız için Mobil İmza veya Elektronik İmza onayınız gerekmektedir. Bunlar olmadan ilgili başvuruyu tamamlayamazsınız.

AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadlarının il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulamadan yurttaşlar 6 Aralık 2022 tarihine kadar faydalanabilecek.

E-DEVLET AD VE SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

