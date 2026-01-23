Bakan duyurdu: Burs miktarları güncellendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK’ın araştırmacı ve öğrencilere yönelik burs programlarında artışa gidildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kacır, güncellenen burs miktarlarının yürürlüğe girdiğini belirtti.

Yeni burs tutarlarına göre, lisans öğrencilerine verilen aylık destek 6 bin TL’ye yükseltildi. Yüksek lisans öğrencileri için burs miktarı 22 bin 500 TL olurken, doktora öğrencilerine aylık 32 bin 500 TL ödeme yapılacak.

Doktora öğrencileri ayrıca performansa bağlı olarak aylık 11 bin TL’ye kadar ek ödeme alabilecek.

Doktora sonrası araştırmacılar için belirlenen burs miktarı ise aylık 43 bin 500 TL olarak açıklandı. Bu gruptaki araştırmacılara da performans kriterlerine bağlı olarak 13 bin 500 TL’ye kadar ilave ödeme yapılabilecek.