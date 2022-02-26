Bakan Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatçılarla bir araya geldi

26 Şubat 2022 Cumartesi, 02:00

Tiyatro sanatçılarıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, toplantı sonrası 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında hazırlayacakları festivale ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi.

Toplantıda, usta tiyatro sanatçılarını ve tiyatro seyircisini yakından ilgilendiren 65 yaş üstünün konuk oyuncu olarak sahneye çıkamaması durumunu da ilk kez dile getirdi bakan.

65 yaş üstü oyuncuların yönetmen olarak görev alabilmeleri ama oyuncu olarak sahneye çıkamamalarıyla ilgili haberlere bu sayfalarda yer verdik.

Kısa süre önce 65 yaşını dolduran ve 30 yıldır oynadığı “Kontrbas” oyununa devam edemeyen Metin Belgin ile daha önce konuşmuş, yine bu sayfalarda demeçlerine yer vermiştik. Belgin’e sözlü olarak “Artık oyuncu olarak devam edemezsiniz ama yönetmen olarak sizinle çalışabiliriz” açıklaması yapılmıştı.

Bakanın açıklamasından sonra tekrar görüştüğümüz Belgin, “65 yaşını doldurduktan ve Devlet Tiyatrosu’nun sözlü açıklamasından sonra bir geri dönüş olmadı” dedi.

‘GEÇİCİ UYGULAMA’

Bakan, “65 yaş üstü, bir COVID salgını uygulamasıdır” diye konuştu.

Bu tabii ki yaşanan gerçeklerden dolayı inanması zor bir açıklama ama geri adım atılması hem sanat hem de sanatçı için sevindirici.

Bu açıklamadan sonra Metin Belgin ve pandemi öncesi 65 yaşını dolduran ve oyuncu olarak değil ama yönetmen olarak göreve devam eden Ali İpin’in konuk oyuncu olarak sahneye devam etmesini bekliyoruz.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sosyal medyada da çok konuşuluyor, ‘65 yaş üzeriyle ilgili Devlet Tiyatroları bir yaş sınırlaması getirdi mi?’ diye. Bu tamamen Covid-19 salgınıyla ilgili bir çalışma. Salgının şu sıralar yoğun seyretmesi, vaka sayılarının çok artması sebebiyle, Sağlık Bakanlığımızdan gelen istatistiklerde ağırlıklı olarak can kaybının 65 yaş ve üzeri yaş grubunda olduğu için ve maalesef tiyatro da yapısı gereği sosyal mesafenin olmadığı ve maske takılmadan yapılan bir sanat olduğu için bu kararı Devlet Tiyatrolarımız aldı. Bu geçici bir uygulama. Şu anda zaten vaka sayıları da aşağı gidiyor. 1 Mayıs’a kadar herhalde bu uygulamaya son verilecek diye düşünüyorum. Zaten şu anda bizde kadrolu olan 60 yaş ve üzeri oyuncularımızı idari izinli olarak kabul ediyoruz. Çok gerekmedikçe onlara da rol vermiyoruz. 1 Mayıs’a kadar bu uygulama devam edecek ve 1 Mayıs’tan sonra zaten vaka sayılarının aşağı düşmesiyle tekrar eski uygulamaya geri dönülecek.”

‘DESTEK VERİLECEK’

Bakan Ersoy ayrıca toplantıda, Bakanlık olarak düzenli bir şekilde özel tiyatrolarla toplanarak tiyatronun geleceğiyle ilgili stratejiler konusunda ortak kararlar almaya çalıştıklarını belirterek “27 Mart hepinizin bildiği gibi Dünya Tiyatro Günü ve bu yıla özel bir çalışma yaptık. Türkiye’nin 81 vilayetinde hem Devlet Tiyatroları hem özel tiyatrolarla dolu dolu iki gün geçirmeye karar verdik. Sadece 27 Mart’ta değil 26 Mart’ı da dahil ederek günün dolu dolu geçmesini istiyoruz” diye konuştu.

Bu bağlamda özel tiyatrolardan bir talepte bulunduklarına işaret eden Ersoy, “Devlet Tiyatrolarıyla birlikte kendi oyunlarını da sergilemek isteyen özel tiyatrolar bize başvursunlar, biz de destek vereceğiz” dediklerini ve 385 başvuru olduğunu anlattı.

Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu, Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi ve oyuncu Mert Fırat, Volkan Severcan, Ahmet Yenilmez ve Süha Uygur da katıldı.