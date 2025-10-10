Bakan Ersoy'dan CHP'ye 'Arkeoloji Müzesi' yanıtı: 'Teknik ve mimari tüm veriler açık şekilde paylaşılmıştır'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Antalya Müzesi'nin taşıma işiyle ilgili verdiği soru önergesinde Kültür ve Turzim Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a "Turizm sezonu ortasında müzenin kapatılması bölge turizmie olası etkileri değerlendirilmiş midir? 2024 yılında gelen ziyaretçi sayısı kaçtır" sorularını yöneltmişti.

Ersoy, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un soru önergesine verdiği yanıtta, "Antalya Arkeoloji Müzesi proje sürecinin başından bu yana Antalya Kent Konseyi, Mimarlar Odası ve diğer ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar yapılmış olup teknik ve mimari tüm veriler açık şekilde paylaşılmıştır. 'Antalya Yeni Müze Yapım İşi 1. Etap ve Eser Taşıma İşi'nin ihalesi 04 Haziran'da yapılmış olup 4 Temmuz'da yer teslimi gerçekleştirilerek çalışmalara başlanmıştır" denildi.

"TÜM İŞLEMLER KONSERVASYON UZMANLARI, RESTORATÖRLER VE MÜZE YETKİLİLERİ DENETİMİNDE YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Bakan Ersoy, soru önergesine şu yanıtı verdi:

"Yeni müze projesi iki etap halinde planlanmış olup birinci etap, mevcut müze binasında bulunan eserlerin geçici olarak uygun koşullarda korunmasını içermektedir. Bu kapsamda; 'Antalya Yeni Müze Yapım İşi 1. Etap ve Eser Taşıma İşi' ihalesi 04.06.2025 tarihinde gerçekleştirilmiş, sözleşme 01.07.2025 tarihinde imzalanmış ve 04.07.2025 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Bu tarihten itibaren, geçici depolama alanlarının kurulumu ve eserlerin taşınmasına yönelik işlemler bağlamıştır.

Büyük boyutlu taş eserler için prefabrik depo yapıları, hassas ve küçük objeler için ise iklimlendirilmiş konteynerler hazırlanmış olup tüm işlemler konservasyon uzmanları, restoratörler ve müze yetkilileri denetiminde yürütülmektedir. Geçici depolama alanlarında iklimlendirme, güvenlik ve yangın önleme sistemleri kurulmuştur."

"SÜREÇ ŞEFFAF ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

"Eserler; iklimlendirilmiş özel depolarda saklanıp sıcaklık, nem ve ışık açısından sürekli izlenerek, fiziki ve kimyasal bütünlüklerinin korunması sağlanacaktır. Eserlerin taşınacağı geçici depolar, Antalya Arkeoloji Müzesi sınırları içinde oluşturulmuş olup uluslararası standartlarda güvenlikli koruma sağlanacaktır. Ayrıca, yürütülen tüm süreçler ulusal ve uluslararası müzecilik standartlarına uygun şekilde planlanmış; taşınan eserler envanter sistemine göre kayıt altına alınarak izlenebilirliği sağlanmıştır.

Bu doğrultuda, kamuoyunun bilgi edinme hakkına saygı çerçevesinde süreç şeffaf şekilde yürütülmektedir. Nitekim, ihaleler, sözleşme tarihleri ve uygulama takvimi kamuoyuyla paylaşılmış olup yeni müze inşaatı süreci hakkında ilerleyen dönemde de düzenli bilgilendirmeler yapılacaktır. Tüm bu çalışmalar, yalnızca fiziki bir taşıma süreci değil; ayni zamanda kültürel mirasın korunmasına yönelik bilimsel ve teknik bir koruma programıdır. Bu bağlamda hem müze koleksiyonlarının güvenliği hem de ziyaretçilere daha nitelikli bir müze deneyimi sunulması hedeflenmektedir."

"ANTALYA ARKEOLOJİ MÜZESİNİ, 2024 YILINDA 198.375 KİŞİ ZİYARET ETMİŞTİR"

"Antalya Arkeoloji Müzesi proje sürecinin başından bu yana Antalya Kent Konseyi, Mimarlar Odası ve diğer ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar yapılmış olup teknik ve mimari tüm veriler açık şekilde paylaşılmıştır. 'Antalya Yeni Müze Yapım İşi 1. Etap ve Eser Taşıma İşi'nin ihalesi 04.06.2025 tarihinde yapılmış olup 04.07.2025 tarihinde yer teslimi gerçekleştirilerek çalışmalara başlanmıştır.

1. Etap isi kapsamında eserlerin güvenli şekilde müze yerleşkesindeki depolara taşınması ve mevcut yapının kaldırılmasından sonra projeler kapsamında yeni müze uygulamasının yapılması planlanmaktadır. Bakanlığımız (Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü)'ca; Antalya Arkeoloji Müzesini, 2024 yılında 198.375 kişi ziyaret etmiştir."