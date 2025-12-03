Bakan Ersoy'dan dizilere destek: 'Gelirleri azaldı, çekimlerinde sıkıntı oluştu'

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Basın Federasyonu'nda düzenlenen programda, Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan ve basın mensuplarıyla bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Konuşmasının bir bölümünde dizilerin reklam gelirlerinin azaldığına dikkat çeken Ersoy, "Kültür ekonomisini oturtmaya çalışıyoruz. Sinema ve özel tiyatrolara destek oluyoruz. Amacımız kültür ekonomisini oturtmak. Dizilerle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Dizilerin reklam gelirleri azaldı ve çekiminde sıkıntı oluştu. Sektörle konuşarak dizilere destek projesi üzerine çalışıyoruz. Bittiğinde kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Ersoy, şunları söyledi:

"Dizilerin yurt dışına ihracatına destek vermek için çalışıyoruz. Bir diziyi yurt dışına ihraç etmek istiyorsanız, 26 bölümün Türkiye'de yayınlanmasını sağlamanız lazım. 26 kere yayınlanıyorsa yurt dışında ilgi çekiyor. Tanıtım için diziler önemli, ana silahlarımızdan biri. Turizmi teşvik edecek senaryolara bakıyoruz, o zaman destekliyoruz. Tanıtma mini dizileri çekiyoruz. Dünyada ilkiz. 4 tane çektik, Antalya ve İstanbul ile ilgili diziler. Bunlar, 2,8 milyar gösterim aldı. Daha iyi bir tanıtım yok. Sonuçlar ortada."