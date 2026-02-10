Bakan Ersoy'dan 'Haydarpaşa' ve 'Sirkeci Garı' açıklaması

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından 5'incisi düzenlenen Turizm Yatırım Forumu - TIF 2026, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Foruma Bakan Ersoy'un yanı sıra Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve davetliler katıldı.

Forum 10- 11 Şubat tarihlerinde İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilecek. 100'ün üzerinde konuşmacı ve 1500'ün üzerinde üst düzey katılımcıya ev sahipliği yapacak olan TIF 2026 forumunda turizm yatırımlarının geleceği, finansman modelleri ve yeni yatırım trendleri küresel bir perspektifle ele alınacak.

'KÜRESEL ÖLÇEKTE DENGELERİN ÇOK KISA SÜRELERDE DEĞİŞEBİLDİĞİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şöyle konuştu:

"Küresel ölçekte ekonomik, siyasi ve jeopolitik belirsizliklerin yoğunlaştığı; dengelerin çok kısa sürelerde değişebildiği bir dönemden geçiyoruz. Bugün artık şunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz: Türkiye, krizleri yönetme konusunda güçlü bir refleks kazanmış; bu alanda ciddi bir kurumsal tecrübe oluşturmuştur. Söz konusu dayanıklılık, turizm sektörümüz ile yatırım ortamımıza da doğrudan etki etmektedir. Göreve geldiğimiz günden bu yana turizmi yalnızca rakamlarla değil; vizyon, çeşitlilik ve nitelik odağıyla da ele aldık.

Deniz, kum, güneş anlayışının ötesine geçen bir yaklaşımla; kültür ve inanç turizmi, arkeoloji, doğa ve ekoturizm, gastronomi, sağlık ve termal turizm, kongre ve fuar, kruvaziyer ile kış turizmi gibi alanları devreye alarak ülkemize geniş bir ürün yelpazesi kazandırdık. Türkiye'ye dair bilinirlik ve farkındalık oluşturduk. Bütün bu yoğun ve çok yönlü mesai başta nitelikli turist olmak üzere birçok kazanımı beraberinde getirmiş, Türk turizmini birinci lige taşımıştır. Bugün gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz ki turizmi 12 aya ve 81 ile yaymak olarak belirlediğimiz temel hedefimizin her basamağını emin adımlarla, öncü ve örnek başarı hikâyeleri ve rekorlarla tırmanmaya devam ediyoruz."

'2025 YILINDA TURİZM GELİRİMİZ CUMHURİYET TARİHİMİZİN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ÇIKMIŞTIR'

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, 2017 yılında dünyada en çok turist ağırlayan ülkeler arasında 8'inci sırada olan Türkiye, 2024 itibarıyla 4'üncü sıraya yükselmiştir. Turizm gelirlerinde ise yine 2017'de 15'inci sırada yer alan ülkemiz, 2024 yılında 7'nci sıraya ulaşmıştır. 2025 yılında ise turizm gelirimiz 65 milyar 231 milyon dolara ulaşarak, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine çıkmıştır. Bu rakam, 2017 yılına kıyasla yüzde 109'luk bir artış anlamına gelmektedir. Yine 2025'te toplam ziyaretçi sayımız 63 milyon 941 bin kişi olarak kaydedilmiş; turizm gelirinde olduğu gibi ziyaretçi sayısında da yeni bir rekora erişilmiştir" ifadelerini kullandı.

'2025 YILINDA YAPILAN ARKEOLOJİK ÇALIŞMALARLA; 15 BİNİN ÜZERİNDE ARKEOLOJİK BULUNTU ELDE ETTİK'

Bakanı Ersoy, "2026 Michelin Rehberi Türkiye seçkisiyle birlikte, Türkiye genelinde Rehber'de yer alan toplam restoran sayımız 171'e, yıldızlı restoran sayımız ise 17'ye ulaşmıştır. Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile yürüttüğümüz iş birliği kapsamında, yaklaşık 18 bin konaklama tesisimiz sertifikalandırılmıştır. Bu alanda da Türkiye, dünyada öncü ülkelerden biri konumundadır. 2025 yılında yapılan arkeolojik çalışmalarla; 15 binin üzerinde arkeolojik buluntu elde ettik. Anadolu gibi zengin bir geçmişe sahip coğrafyada müze ve ören yerleri hem ülkemizin mirasına sahip çıkmak hem de ülkemizin turizmi açısından büyük önem taşımaktadır. Bakanlığımızın titiz çalışmalarıyla 2025 yılında Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüslerini de UNESCO Dünya Miras Listesi'ne ekleyerek varlık sayımızı 22'ye çıkarttık. Müze ve ören yerlerimizi geçtiğimiz sene 34 milyon 836 bin 7 kişi ziyaret etti. Gece müzeciliği de hem kültürel varlığımızın korunması hem de turizmimize pozitif katkı sunan projelerimiz arasında yer almaktadır" dedi.

'HATAY ARKEOLOJİ MÜZESİ'NİN ONARIM VE YENİLENEN TEŞHİR TANZİMİ İLE YENİDEN HİZMETE AÇACAĞIZ'

Mehmet Nuri Ersoy, şöyle devam etti:

"Asırlardır kıtaları ve kültürleri birbirine bağlayan, insanları buluşturan İstanbul'un en önemli iki simgesi olan Haydarpaşa ve Sirkeci Gar Sahalarını da kültürel mirasımıza dahil ediyoruz. Bakanlığımız ile Devlet Demiryolları arasında Ağustos 2024'te imzalanan protokol kapsamında, İstanbul'un iki ikonik tren garı olan kültürel ve toplumsal miras olarak da bütüncül bir yaklaşımla koruyarak şehre kazandıracağız. Böylece İstanbul'umuz iki yeni kültür sanat adası kazanmış oluyor.

Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'ni, müze, tiyatro salonu, konferans salonu, atölyeler, kütüphane ve açık hava etkinlik alanlarını içeren bir kültür merkezi olarak halkımızla buluşturacağız. Çok daha fazla eserin sergilenmesine olanak sağlayacak çağdaş müzecilik anlayışıyla Antalya Müzesi'ni bölgede bir odak noktası haline getireceğiz. Hatay Arkeoloji Müzesi'nin onarım ve yenilenen teşhir tanzimi ile yeniden hizmete açacağız.

Bugün Türkiye, küresel turizm politikalarının ve yatırım kararlarının şekillenmesinde söz sahibi olan bir aktör hâline gelmiştir. Bu yetkinliği devam ettirmek için şu ana kadar elde edilen başarıları artık geride bırakıp, geleceğe ve yeni hedeflere odaklanmak zorundayız. Hâlihazırda 2026 yılı için belirlediğimiz 68 milyar dolarlık turizm geliri hedefimiz doğrultusunda çalışmalara başladık. Bu hedefe de yine siz değerli paydaşlarımızla omuz omuza vererek ulaşacağımızdan şüphem yoktur."