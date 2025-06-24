Bakan Ersoy'dan izin yok: Kartalkaya yangınında 'Bakanlık yetkilileri' soruşturulmuyor

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Otel'de meydana gelen yangına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda “otelin işletme belgesini veren ve onaylayan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin inceleme konusu olayda denetim süreçlerinde yetersiz kaldıklarından birinci derecede etkili oldukları'' değerlendirmesi gerekçe gösterilerek Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yetkililer hakkında soruşturma izni verilmesini talep etti.

Ancak Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, 17 Haziran'da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, dönemin Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şennur Aldemir Doğan, dönemin Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Çınar Çavuş, Daire Başkanlığı görevini yürüten Elçin Şimşek Öncü, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı ve Kontrolörler Kurulu Başkan Vekili Levent Kırcan, Başkontrolörler Ramazan Alkan, Melda Araz, Şule Aktürk Alkan, Barış Başayvaz ile dönemin Stajyer Kontrolörü Ezgi Denerve Stajyer Kontrolör Abdülkadir Eren hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu uyarınca soruşturma izni vermedi.





BOLU İL ÖZEL İDARESİ YETKİLİLERİ DE "DENETİM KÜLTÜR BAKANLIĞI'NDA DEMİŞTİ

İddianame kapsamında dosyada şüpheli olan Bolu Valiliği’ne bağlı İl Özel İdaresi yetkililerinin tamamı, denetimin Kültür Bakanlığı’nın yetkisinde olduğu iddiasını dile getirdi.

İl Özel İdaresi’nde Ruhsat Denetim Müdürü olarak görev yapan şüpheli Yeliz Erdoğan da ifadesinde "2021 yılında Bakanlıkça gönderilen yazıda turizm işletme belgesinin yenilenmesi yazılmış ise de yenilenebilmesi için denetim yapılması gerekirken yangın önlemleri ile ilgili bir bildirim yapılmadı'' demişti.

NE OLMUŞTU?

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin de yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 32 kişi hakkında dava açtı. İddianamede 13 kişiye, 78 kez "olası kastla öldürme" suçu ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından hapis cezası verilmesi talep edilirken; aralarında otelin teknik personelleri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü yanı sıra mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver ve iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.