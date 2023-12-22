Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk TBMM’de bütçe görüşmelerini izledi

Yayınlanma: 22.12.2023 - 09:16

Güncelleme: 22.12.2023 - 09:16

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri görüşüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçe görüşmelerine Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile Devlet Opera Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk de katıldı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oyuncu Tamer Karadağlı ile Devlet Opera Balesi Genel Müdürü balet Tan Sağtürk, TBMM Genel Kurulu’ndaki Kültür ve Turizm Bakanlığı 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerine katıldı.

ERDOĞAN'DAN KARADAĞLI'YA ÖDÜL GİBİ ATAMA

Karadağlı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamesiyle, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı. Atamanın ardından daha öncesinde hazırlanan ve cepte bekleyen istifa dilekçeleri, yetkililere sunuldu. İstifa etmek isteyenler arasında DT Sanat Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul, Ankara, İzmir DT müdürleri yer aldı.

Karadağlı, 2017'deki bir açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iyi bir hatip olduğunu söyleyerek, "Ben etkileniyorum" demişti. Karadağlı, Altın Portakal'da ödül alan Nihal Yalçın'a karşı tavırlarıyla büyük tepki çektikten sonra milliyetçi söylemlerle Yalçın'ı hedef almış; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Karadağlı'yı arayarak tebrik etmişti.

Erdoğan'ın 15 Eylül tarihli atama kararnamesine Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne balet Tan Sağtürk getirildi.