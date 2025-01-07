Tan Sağtürk ve Elana Kuznetsova 15 yıllık evliliklerini sonlandırdı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ile Rus dansçı ve oyuncu eşi Elana Kuznetsova, 15 yıllık evliliklerini sonlandırdı.

Tan Sağtürk ve Elana Kuznetsova 15 yıllık evliliklerini sonlandırdı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2025 - 10:07

Tan Sağtürk ve Elana Kuznetsova'nın anlaşmalı bir şekilde yollarını ayırdığı öğrenildi. İki çocuk sahibi olan çift, boşanma sonrası çocuklarının psikolojisini ön planda tutarak yakın mesafede yaşamaya karar verdi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre çift her konuda anlaşarak mahkemeye başvurdu ve boşanma işlemleri 5 dakikada tamamlandı.

ÇOCUKLAR İÇİN YAKIN EVLERDE YAŞAYACAKLAR

Evliliklerini sona erdirme kararını karşılıklı saygı çerçevesinde alan çiftin, çocuklarının düzenini bozmamak adına birbirlerine yakın konumda ev tutacakları belirtildi. Boşanma sonrasında da dostluklarını sürdüreceklerini ifade eden çift, özellikle çocuklarının mutluluğunu ön planda tutacaklarını vurguladı.


Etiketler: #Tan Sağtürk #Elana Kuznetsova #boşanma

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