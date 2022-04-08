Bakan Ersoy: Krize karşı bağışıklı olmayı öğrenmeliyiz

08 Nisan 2022 Cuma, 12:56

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da bir otelde düzenlenen toplantıya katıldı.

“Bahanelere sığınarak 2022 hedeflerimizden vazgeçecek değiliz” diyen Bakan Ersoy, “Artık ne Türkiye eski Türkiye, ne bakanlık eski bakanlık, ne de sektörümüz eski sektör. Devlet, sektör el ele vereceğiz. Pandemide olduğu gibi bu dönemde de hedeflerimize zorlayacağız ve başaracağız. Bu yıl Antalya dışında İstanbul ve Anadolu tamamında herhangi bir sıkıntı öngörmüyorum. Biz çok detaylı çalışma yapıyoruz. Antalya özelinde de zaten ilk 3 aylık rakamlar açıklanacak bu ay sonunda ve rakamların ne olumlu geldiğini hep beraber göreceğiz. Antalya genelinde de Nisan’da bir esneme olabilir, hem bu kriz hem de ramazanın etkisiyle, ama Mayıs itibarıyla rakamların hızla yükseldiğini, Haziran ortasında bölgede normalleşmenin tamamen sağlandığını hep beraber göreceğiz” değerlendirmesini yaptı.

3 TUR OPERATÖRÜNE DESTEK

Bakan Ersoy, Rusya Ukrayna Savaşından en çok etkilenen 3 tur operatörüne can suyu sağlamak dahil, gerekli adımları teker teker attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini kaydetti.

Bu sene Antalya için öncelikle hedeflerinin 2021 rakamlarını geçmek olacağını işaret eden Bakan Ersoy şöyle konuştu:

“Pandemide olduğu gibi yine sizlerle beraber bu hedefi gerçekleştireceğiz. Ancak sizden bir ricam var, o da pazar çeşitliliği. Devlet olarak pazar çeşitliği ile ilgili bakanlığımız Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı son 2 senedir çok yoğun çalışmalar yapıyor, ama bu tek başına bizim tarafımızdan yapılması yeterli değil. Bunun bölge bazında hatta otel bazında sahiplenilmesi gerekiyor ki sonuca daha hızla ulaşalım. O yüzden sizlere büyük iş düşüyor, hep 100 metre koşmayalım, maraton koşmamız gerektiğini bilelim. Tabi maraton koşmak biraz yorucu, biraz maliyetli ama sonuçları orta ve uzun vadede çok çok iyi oluyor. Eğer Türkiye gibi bir jeopolitik ortamda yaşıyorsanız, geçmişte de krizleriniz vardı, bugün de krizleriniz var, gelecekte de maalesef krizlerle karşı karşıya kalacaksınız. Bunun bir tane çözümü var, biz krize bağışıklı olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Krize bağışıklı olmanın da bir tane aşısı var, pazar çeşitliliği. O yüzden şu son krizde bize bir aşı etkisi yapsın. Hep beraber pazar çeşitliliği için gereken adımları atalım.”