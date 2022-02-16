Bülent Ersoy, halasının öldüğünü muhabirden öğrendi
Bülent Ersoy, koronavirüs tedavisi gören 99 yaşındaki halasının hayatını kaybettiğini muhabirlerden öğrendi.
Bülent Ersoy'un koronavirüs tedavisi gören 99 yaşındaki halası hayatını kaybetti. Halasının ölüm haberini muhabirlerden öğrenen Ersoy, "Öyle mi, İsmet halam mı?" yanıtını verdi.
Koronavirüs nedeniye vefat eden halası İsmet Erkoç Soytürk’ün ölüm haberini duymayan Ersoy, bir muhabirin “Başınız sağ olsun” demesi üzerine, “Öyle mi? İsmet halam mı? Hay Allah ben görmedim. Sen de kara habercisin. Ah canım benim” diyerek aracına bindi.
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