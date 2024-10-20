Bakan Göktaş duyurdu: İpte asılı bulunan 8 yaşındaki çocuk bakanlık gözetime alındı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman’ın Kozluk ilçesinde aileleri tarafından ipte asılı halde bulunan 8 yaşındaki Şeyma’nın Bakanlık gözetimine alındığını duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Batman'ın Kozluk ilçesinde evlerinin önünde ailesi tarafından ipte asılı halde bulunan ve cinsel istismara uğradığı iddia edilen 8 yaşındaki Şeyma S.'nin, Bakanlık gözetiminde sağlık kontrolleri için hastaneye nakledildiğini açıkladı.
Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Batman’ın Kozluk ilçesinde Şeyma kızımıza yönelik cinsel istismar iddiasıyla başlatılan soruşturmada verilen takipsizlik kararı, Bakanlığımızın itirazı üzerine kaldırılarak soruşturma yeniden başlatılmıştı. Bugün itibarıyla Şeyma kızımız Bakanlığımızın gözetimine alınmış ve sağlık kontrolleri gerçekleştirilmek üzere hastaneye nakledilmiştir" dedi.
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