Bakan Göktaş'ın Belçika ziyareti tartışma yarattı: Karedeki 'tanıdık' isim

6.05.2026 13:59:00
Çağdaş Bayraktar
Türkiye’de derinleşen ekonomik krize karşın iktidar temsilcilerinin yurt dışındaki esnaf ziyaretleri tartışma yaratırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın Belçika’da fotoğraf çektirdiği isimlere ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Saraçhane eylemleri sonrası tutuklanan öğrenci Esila Ayık, karedeki kişilerin kendisine cezaevindeyken baskı kuran ev sahipleri olduğunu açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın Belçika’da esnaf ziyaretinde bulunması ve bu ziyaretin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşması tepkileri beraberinde getirdi.

Yurttaşın ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bir dönemde Bakan Göktaş’ın yurt dışındaki temasları kamuoyunda eleştirilirken, ziyarete ait fotoğraftaki isimlerin geçmişteki bir baskı iddiasıyla ilişkili olduğu öne sürüldü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın sosyal medya paylaşımı.

"BAKAN NEDEN BELÇİKA’DA?"

Saraçhane eylemlerine katıldığı gerekçesiyle sağlık sorunlarına karşın 37 gün boyunca tutuklu kalan üniversite öğrencisi Esila Ayık, Bakan Göktaş’ın Belçika temaslarına tepki gösterdi.

Ayık, Türkiye’deki güncel sorunlara işaret ederek, "Bizzat bakanlığın sorumluluğu altında olan çocuklar yaşamdan koparılırken Bakan neden Belçika’da esnaf ziyaretinde?" sorusunu yöneltti.

EV SAHİPLERİ BAKANLA AYNI KAREDE

Eğitim hayatına burslu olarak Belçika’da devam eden Esila Ayık, Bakan Göktaş’ın esnaf ziyareti sırasında bir araya geldiği ve birlikte fotoğraf paylaştığı kişilerin, kendisinin Belçika’daki ev sahipleri olduğunu teşhis etti.

Ayık, bu isimlerin ve yakınlarının, kendisi cezaevindeyken arkadaş çevresine baskı uyguladığını ileri sürdü.

Esila Ayık.

"ÇEKSİN CEZASINI" İDDİASI

Söz konusu kişilerin, kendisi tutuklu bulunduğu sırada arkadaşlarına yönelik ifadeler kullandığını belirten Ayık, fotoğrafta yer alan isimlerin arkadaşlarına dediklerini iddia ettiği ifadeleri şu sözlerle aktardı:

"Bu aile ve yakınları, tutukluluğum sırasında arkadaşlarıma; ‘Bizim üst mevkilerde tanıdıklarımız var, istesek onu bir telefonla cezaevinden çıkartırız. Ama Cumhurbaşkanımıza hakaret etmiş, çeksin cezasını’ demişlerdi."

Bakan Göktaş’ın, öğrencinin tutukluluğu sırasında baskı kuran ve siyasi bağlantılarını öne süren bu isimlerle samimi bir görüntü vermesi eleştiri topladı. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaş altı çocuklara hizmet sunmayacak ve bunu temin etmek için yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri alacak" dedi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Brüksel'de esnaf ziyareti yapmasını eleştirenlere, ailesinin Brüksel'de yaşadığı döneme ait bir fotoğrafı paylaşarak yanıt verdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş'ta bir okulda yaşanan silahlı saldırı sonrası bakanlık olarak 6 aylık bir eylem planı hazırladıklarını belirterek, "Kayıp yaşayan bütün ailelere yas danışmanı tahsis ettik. Süreçten etkilenen çocuklara yönelik psikososyal destek süreçlerini başlattık" dedi.