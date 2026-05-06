Bakan Göktaş'ın Belçika ziyareti tartışma yarattı: Karedeki 'tanıdık' isim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın Belçika’da esnaf ziyaretinde bulunması ve bu ziyaretin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşması tepkileri beraberinde getirdi.

Yurttaşın ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bir dönemde Bakan Göktaş’ın yurt dışındaki temasları kamuoyunda eleştirilirken, ziyarete ait fotoğraftaki isimlerin geçmişteki bir baskı iddiasıyla ilişkili olduğu öne sürüldü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın sosyal medya paylaşımı.

"BAKAN NEDEN BELÇİKA’DA?"

Saraçhane eylemlerine katıldığı gerekçesiyle sağlık sorunlarına karşın 37 gün boyunca tutuklu kalan üniversite öğrencisi Esila Ayık, Bakan Göktaş’ın Belçika temaslarına tepki gösterdi.

Ayık, Türkiye’deki güncel sorunlara işaret ederek, "Bizzat bakanlığın sorumluluğu altında olan çocuklar yaşamdan koparılırken Bakan neden Belçika’da esnaf ziyaretinde?" sorusunu yöneltti.

EV SAHİPLERİ BAKANLA AYNI KAREDE

Eğitim hayatına burslu olarak Belçika’da devam eden Esila Ayık, Bakan Göktaş’ın esnaf ziyareti sırasında bir araya geldiği ve birlikte fotoğraf paylaştığı kişilerin, kendisinin Belçika’daki ev sahipleri olduğunu teşhis etti.

Ayık, bu isimlerin ve yakınlarının, kendisi cezaevindeyken arkadaş çevresine baskı uyguladığını ileri sürdü.

Esila Ayık.

"ÇEKSİN CEZASINI" İDDİASI

Söz konusu kişilerin, kendisi tutuklu bulunduğu sırada arkadaşlarına yönelik ifadeler kullandığını belirten Ayık, fotoğrafta yer alan isimlerin arkadaşlarına dediklerini iddia ettiği ifadeleri şu sözlerle aktardı:

"Bu aile ve yakınları, tutukluluğum sırasında arkadaşlarıma; ‘Bizim üst mevkilerde tanıdıklarımız var, istesek onu bir telefonla cezaevinden çıkartırız. Ama Cumhurbaşkanımıza hakaret etmiş, çeksin cezasını’ demişlerdi."

Bakan Göktaş’ın, öğrencinin tutukluluğu sırasında baskı kuran ve siyasi bağlantılarını öne süren bu isimlerle samimi bir görüntü vermesi eleştiri topladı. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.