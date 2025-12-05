Bakan Göktaş, kadınlarla Anıtkabir'i ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 91'inci yıl dönümü dolayısıyla, siyaset ve iş dünyasından kadınlar ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Göktaş'ın başkanlığında kadın milletvekilleri, rektörler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyüp Atatürk'ün mozolesine geldi.

Göktaş'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından heyet, saygı duruşunda bulundu.

Tören daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde devam etti.

"KADINLARLA YÜKSELEN BİR TÜRKİYE'Yİ DAHA GÜÇLÜ YARINLARA TAŞIYACAĞIZ"

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bakan Göktaş, deftere şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin banisi Atatürk; bugün Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 91'inci yıl dönümü vesilesiyle huzurunuzdayız. Millet iradesini güçlendiren bu tarihi adım, Cumhuriyetimizin eşitlik, adalet ve demokrasi ilkelerini toplumda kalıcı kılma kararlılığının göstergelerinden biridir. Bu hak, Türk kadınının hayatın her alanında öncü roller üstlenmesini sağlamıştır. Kadınlar bugün siyasette ve diplomaside, temsil güçleriyle demokratik karar süreçlerine yön veriyor."

"Ekonomide, artan kadın istihdamı ve girişimcilik gücü, ülkemizin kalkınmasına yeni bir ivme kazandırıyor. Bilimde, sanayide, teknolojide kadınlar ortaya koydukları yenilikçi yaklaşım ve çözüm odaklı çalışmalarıyla Türkiye'nin küresel rekabet gücünü yükseltiyor. Kültürde, sanatta, edebiyatta ürettikleri eserlerle toplumsal hafızamızı zenginleştiriyor, kadim değerlerimizi geleceğe aktarıyor. Sağlıkta, büyük bir özveri göstererek insan hayatına dokunuyor, nesillerin daha sağlıklı bir geleceğe adım atmasına vesile oluyor. Köklü tarihimizden aldığı güçle kadınlar, bilgeliği, azmi ve kararlılığıyla sürdürdüğü bu medeniyet yürüyüşüne devam edecek.

Bizler de kadınların, sözünü, karar ve temsil gücünü yükselten bu büyük kazanımları ve başarıları daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadın hakları alanında attığımız kararlı adımlarla bu başarıları daha da güçlendireceğiz. Kadınlarla yükselen bir Türkiye'yi daha müreffeh ve daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Bu duygularla, sizleri bir kez daha saygıyla anıyor, şahsım ve ülkemin tüm kadınları adına şükranlarımı sunuyorum."